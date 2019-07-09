獨木舟從台東划到與那國島 拉中華民國國旗慶祝

2019-07-09 20:05

〔記者黃明堂／台東報導〕台日合作「跨越黑潮─復現3萬年前的航海實驗計畫」完成圓木舟划行226公里的挑戰，台日選手在沖繩登岸後，拉起中華民國國旗，紀念挑戰成功。

台灣史前文化博物館說，將近2天的航行過程中，划手們曾因天候無法辨位，幾度發生迷航的狀況，最終還是在多年訓練累積的經驗中，從觀察太陽夾角、觀測星象、海流等輔助下，成功修正方位，正確的往與那國島方向前進。

史前館說，本次最終挑戰之航行對計畫團隊特別重要，對划手們更是體力與毅力的考驗。抵達與那國島上岸時，島上人員熱情迎接，划手們臉上都藏不住喜悅，女划手田中道子更開心拭淚。

主持計畫的日本科學博物館學者海部陽介越洋說：「其實我們很幸運，這次航程剛開始的時候浪有點高，但還好後面潮流都是往與那國流動，所以划手們運用了他們的感覺與力量，靠著潮流的幫忙前進」。

海部說，台東烏石鼻港到日本與那國島久部良港的直線距離為205公里，實際航行距離為226.08公里，差距僅約20公里。航行時間46小時，也在原預測航行時間38─53小時內，顯示划手們的辨位能力很好、體力耐力也都在巔峰，才能完成如此艱鉅的任務。

海部說，「並不是每次航海都能平安到達，我們還有很多不知道的事，例如實際應該怎麼橫渡黑潮。接下來我們要分析這次航行中黑潮的細節，再接著去研究找出答案」。

相關新聞連結：

獨木舟划行46小時225.62公里 跨越黑潮到沖繩

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法