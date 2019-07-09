揚名國際 建中樂旗聯隊勇奪世界盃亞軍

2019-07-09 18:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市建國中學樂旗聯隊今年7月1日出發遠征加拿大，參加世界樂隊大賽及卡加利牛仔節遊行演出，台灣時間7月9日上午舉行樂隊大賽決賽，克服乾冷氣候與場地練習的難題，建中樂旗聯隊拿下亞軍的好成績，總分獲93.8889分，以不到1分之差輸給地主隊的94.8333分，這也是全隊參加國外比賽有史以來，獲得過最高的分數。

建中樂旗聯隊1983年成軍至今，曾登上美國職棒大聯盟，在芝加哥白襪隊主場開場表演，去年在台灣主場奪得冠軍。此次前往參賽以建中樂旗隊在校高一、高二生為主，另招募畢業學長及北一女中、中山女中、景美女中等校，組成75人編制；表演曲目為亞美尼亞作曲家哈察都量的芭蕾舞劇「斯巴達克」。

2019世界盃行進樂隊大賽於加拿大卡加利舉行，7月4日開幕，5日為牛仔節遊行，6至7日舉辦預賽。在5日遊行比賽，建中樂旗聯隊以平均91.58的高分，獲得遊行總冠軍。

緊接著在6日的樂隊預賽，建中樂旗聯隊以91.33分的高分暫列第二名，晉級決賽。決賽在當地時間7月8日晚上、台灣時間7月9日上午10點半進行，全體隊員精湛的演出，最後以93.8889分獲得亞軍。

樂旗隊總教練范家銘指出，遊行比賽全程長達4.5公里，要走7、80分鐘邊行進邊演奏，加上卡加利今年天氣意外乾冷，早上溫度僅7、8度還飄雨，但隊員演出音樂品質都沒有下降，很厲害，遊行比賽拿到第一名是囊中物。

范家銘表示，今年表演曲目十分有戲劇張力，儘管加拿大當地隊伍人數多達160、170人之多，但演出的音響與視覺效果呈現出來更豐富，同學也都發揮很好，拿到第二名的成績，非常開心。

樂旗聯隊指揮王冠中說，在遊行比賽過程滿辛苦、滿累的，但謹記要把快樂感覺散播給觀眾，這次演出表現覺得很滿意，儘管過程有些小失誤，感受到當地觀眾的熱情，順利走完，能拿到好成績覺得高興。

王冠中也說，在決賽時仍記得自己的任務要把能量傳達給樂旗手跟隊員，快樂氣氛散發給觀眾，因此一站上指揮台，感受到的觀眾熱情是他在國內沒感受過的，心裡很激動，最後得到第二名，但分數是參加國外比賽有史以來最高紀錄，代表這半年努力得到成果，十分感謝在背後支持他們的父母。

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