捐贈物資到非洲「高價售出」！ 攝影師揭愛心下落

2019-07-09 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕攝影師吳建衡曾經揭露政治人物競選背心在孟加拉出現，近日到巴布亞紐幾內亞發現台灣人日常所捐贈的愛心物資，竟在這裡被不肖商人以高價出售。一隻明顯泛黃、軟趴趴的二手娃娃，在當地以台幣30元賣給平均日收入不到百元的居民。

吳建衡指出，巴布亞紐幾內亞的二手物商場，大概有3個籃球場大小，這裡就是大家把衣服捐送出來的下落。其中在玩具區裡面，看到了我們台灣人所熟悉的小叮噹娃娃，上面寫著3，代表是當地錢3元，換算台幣大概就是30元，可是這個小叮噹，根本已經不是原本臉頰豐滿，藍白分明的機器貓，而是泛黃，軟趴趴窩在一角的一個不起眼玩具。

吳建衡表示：「在這個平均日收入不到台幣100元的國家，這些從別的國家漂流過來的二手商品，竟然還可以再消費一次當地的辛苦人。」

他說，在背包區，看到一個小女孩跟媽媽鬧脾氣，後來經過媽媽好聲好氣地溝通後，小女孩只好乖乖不情願的把背包放回架上。原來是印有知名動畫「冰雪奇緣」公主艾爾莎姐妹的背包，要價台幣450元。

吳建衡強調，對這樣的議題無意批判，他認為，因為這個世界的循環就是如此，水往低處流，「我只是希望可以讓大家知道，我們做的任何每一件事情，其實都沒有表面上看起來如此簡單，如果我們可以為我們的每個選擇多想一點，其實我們的環境會不一樣，例如我們支持的政治人物，我們所投下的票，都是。」

網友在貼文下留言「我以為是免費的，竟然賣如此高價，而且品質根本不值那個價錢」「台灣市場內很多二手衣，都在從舊衣回收箱，拿去工廠在整理再拿出來賣，真的」、「居然連二手內衣都有，看了很心酸⋯」、「看了覺得好哀傷」、「更可悲的是物價還被炒高呢…金字塔真的是無可動搖的可悲…雖然也知道送衣服也是需要運費、又需要人力發送、即使都考慮完了但是誰知道是否有更多其他剝削發生」等。

吳建衡臉書全文

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