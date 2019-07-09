不是開山里也要注意！台南衛生局：防登革熱家具勿包過頭

2019-07-09 19:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市本土登革熱疫情尚未解除，迄今南市確診本土登革熱病例有6例，境外移入21例，本土第6例57歲男子住在東區崇德里，9日防治單位已對崇德里病例戶與周遭住戶內、外噴藥防治。衛生局提醒做戶內噴藥時，傢俱類非食物、餐具等物品勿過度包覆，避免成蚊躲避在內，降低噴藥效果。

因為第6例57歲男子主要活動範圍除了住處東區崇德里，就是其父親家中西區開山里，9日先完成東區崇德里病例與周邊戶內噴藥防治作業約180戶；環保局也同步對周邊戶外做環境消毒。

市府衛生局表示，住戶在戶內化學防治噴藥前，請先關閉門窗，並收拾食物與餐具，如有養魚，水族箱要暫時關閉打氣機並密蓋，寵物請務必帶離開，其餘家具、家電等物品可用報紙或塑膠袋大略掩蓋，但不要過度包覆，避免成蚊躲避在內，降低噴藥效果。

若住戶拒絕噴藥，衛生局說，這會讓病媒蚊往自家沒噴藥的區域竄逃，增加被叮咬的危險性，衛生單位也會依傳染病防治法相關規定，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

市府登革熱防治顧問團建議，防治策略為徹底清除孳生源、尋找隱性孳生源加以清除，是未來遏止疫情的防疫重點；且防治登革熱的不二法門就是孳清丶孳清再孳清，惟有清除積水容器（處）才能杜絶病媒蚊孳生。為徹底揪出隱性孳生源，請民眾特別留意病媒蚊隱藏處如市場、活動中心、民宅、護理之家、學校、花店、未完工工地及寺廟等，民眾每週應做環境巡查、主動清除積水容器及積水點，以免養蚊為患。

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