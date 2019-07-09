夏日愛穿夾腳拖 當心走路內八、膝蓋退化

2019-07-09 19:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕炎炎夏日，民眾喜歡穿夾腳拖鞋，但夾腳拖材質與構造，無法支撐腳掌足弓，緩衝走路時的衝擊，穿久可能導致足跟、足底疼痛，甚至造成步伐變內八、膝蓋退化，南投醫院呼籲穿著時間不超過半天，避免長距離行走，並可搭配簡單的運動減緩足部傷害。

南投醫院物理治療師王瓊敏表示，夾腳拖僅有兩條細細的鞋帶，穿著行走無法使用整個足面支撐提起鞋子，單靠兩根腳趾夾緊鞋帶，在提起鞋子往前跨步時，會使用腳趾力量，捲曲夾緊整隻拖鞋。

在行走時，腳趾不僅得夾緊鞋帶，又要將身體往前推進，導致踝關節變動角度更大，造成步伐小、頻率快，久而久之蹠骨、足踝部肌腱及小腿肌群疲乏，並以膝蓋傷害最大，行走時因腳趾成爪形，使得足弓懸空無支撐，重心偏往前外側，形成足部內翻、膝蓋會自然成彎曲內旋，久了會使步伐成為內八，加速膝蓋退化。

王瓊敏建議穿夾腳拖不要超過半天、避免長距離行走，如有不適，可做簡單的運動，如將腳輕輕踏在網球上，從前腳掌移到腳後跟，以及足弓左右來回滾動，達到筋膜放鬆效果，並可透過弓箭步，伸展足底筋膜至小腿肌肉群，達到舒緩效果。

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