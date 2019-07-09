無人機專章將生效 民航局8月中旬辦理首場考試

2019-07-09 17:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年無人機闖入機場事件頻傳，影響機場運作，民航局除了與警察、國安單位成立區域聯防機制，也計畫建置無人機防治設備和反制裝備，主動出擊反制無人機干擾；國內15家無人機廠商與學術單位今天也到民航局展示、介紹自己的偵測或防制、干擾設備。民航局也表示，行政院已公布無人機專章，預計2020年3月31日生效，民航局將在今年8月中旬辦理首場檢測考試。

民航局航管小組組長朱冠文表示，105年無人機闖入松山機場案件是近年最多，今年也有2件，因機場四周線制無人機釋放及禁止釋放範圍就廣達400平方公里，光靠航空站貨航警很難對無人機進行管制，因此民航局在稽查無人機反制作為軟體方面，聯手警察及國安單位成立區域聯防機制，降低無人機對機場干擾；硬體方面，將建置無人機防治設備偵測和反制設備，當無人機闖入，可立即發現位置，再用反制設備干擾，使它離開機場附近。

不過，目前民航局對於建置設備完成的時間表及購買經費都尚在規劃中。

無人機廠商橙森國際今天在現場展示干擾槍及主動式無人機反制無人機，執行長施欣偉表示，干擾槍可對準空中距離2公里內的無人機發射干擾頻率，讓無人機離開，且不會影響民航機，國內軍方單位都有在使用，目前國際報價約2萬5000美元，台灣售價會在低一些。

標準組組長林俊良表示，行政院已公布無人機專章，預計2020年3月31日生效，而交通部無人機管理辦法、無人機考試及檢驗委託辦法已完成法制程序，在專章生效以前，民航局將舉辦預考跟無人機檢驗作業，目前中央政府機關相關使用人已有2500多人報名，首播考試將在8月中登場。

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