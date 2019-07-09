醫病》工人罹口腔癌戒檳榔 菸照抽酒照喝結果…

2019-07-09 17:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名38歲建築工長年在工地工作，大家往往互請檳榔、香菸，他口腔潰瘍，兩星期無法癒合，到醫院檢查，赫然診斷出罹患口腔癌一期，醫師詢問，建築工已嚼檳榔15年，甚至每天要嗑掉50顆，手術後雖戒了檳榔，卻仍菸酒不離手，2年後又癌病變，再次動手術，直到第3次才戒菸，連酒也偶爾才淺嚐，澄清醫院中港院區口腔顎面外科主任吳伯璋呼籲，檳榔菸酒都是危險因子，民眾應遠離，保障健康。

吳伯璋說，這名建築工18歲起就在工地工作，同業「交朋友」的方式總是拿出檳榔、香菸，久而久之也跟著抽菸、嚼檳榔，有時也喝酒。男子雖感覺有口腔破洞甚至牙齒痛等不適，卻不以為意，照嚼照抽，因口腔黏膜潰瘍超過兩週均未癒合，才到醫院檢查。

結果男子口腔右側頰黏膜被發現約1公分大的癌細胞，確診罹患一期口腔癌，手術出後院雖乖乖戒除檳榔，但還是菸不離手加飲酒，導致術後潰瘍反覆發作，2年後又發現癌病變再手術，前後做3次手術及化學治療後才完全戒除檳榔、菸，酒僅偶爾才淺嚐。

吳伯璋說，口腔癌向來名列台灣10大癌症之一，嚼檳榔者誘發口腔癌機率比一般人高28倍，嚼檳榔加抽菸為89倍，嚼檳榔加菸、酒三管齊下者更高達123倍，這名建築工3種危險因子均有，幸好發現得早，否則口腔癌晚期病患除手術還要面臨口腔功能重建，必須由內到外，改善發音、口水滲漏、顏面外觀等，呼籲民眾即早戒食檳榔，並定期接受口腔黏膜檢查。

此外，吳伯璋指出，國健署統計調查發現，口腔癌發生人數前3名的職業分別是「漁撈業」、「建築工程業」及「汽車客運業」；澄清醫院癌症防治中心今年擇定建築工地，替建築工人進行口腔黏膜檢查，才篩檢兩處工地42名有吸菸、嚼食檳榔的高風險工人，共篩檢出2位口腔癌陽性個案，陽性率為4.76％。

吳伯璋說，他在工地替勞工口腔檢查時，不少勞工均會不以為意指出「有那麼倒霉嗎」、「認識的人嚼了幾十年都沒事」，但事實證明篩檢陽性率約5％，提醒勞工多重視自己的健康；另也發現，長期嚼食檳榔的人，牙齒咬合面因過度咀嚼磨耗變得平平的，對冷熱刺激敏感，甚至已罹患牙周病。

吳伯璋指出，口腔黏膜如果出現白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚、疣狀增生等，有可能是癌前病變，最好到醫院做進一步的確診；也呼籲民眾養成健康生活習慣，不嚼檳榔、不吸菸、不喝酒。有嚼檳榔或吸菸者，應定期接受口腔黏膜檢查。

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