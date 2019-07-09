創歷史新高！休閒農業區去年2760萬旅遊人次、產值108億

2019-07-09 17:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣休閒農業區去年無論是旅遊人次或產值都創下歷年新高，農委會主委陳吉仲指出，去年有2760萬人次，創下108億元產值，明年起每年休閒農業區預算會增加到2億元，今年下半年還會增加5千萬元增加得獎休農區的軟硬體，推出觀光體驗券吸引國外旅客。

農委會今天舉行第二屆績優休閒農業區頒獎典禮，共有38個休閒農業區獲獎，其中苗栗縣是最大贏家，縣內有8個休閒農業區獲獎，其次則是宜蘭縣共有7個，農委會輔導處表示，全國共93個休閒農業區，從2013年起依法每2年評鑑1次，這次更試辦秘密訪客提供委員評鑑參考。

陳吉仲表示，我們有93個休息農業區，451家休閒農場，創造2760萬人次遊客，其中61萬人來自國外，今年本來預算只有1億5千萬，我們認為不夠，下半年會再增加5千萬，其中3千萬給所有今年得獎的休閒農業區，加強軟硬體服務，另外2千萬則會針對國外遊客設計禮券，購買水果或實際體驗。

陳吉仲指出，由於大家第一線的投入，讓去年休閒農業區創造出108億元產值，休閒農業區不只吸引遊客，更讓大家看到台灣農業的生命力，明年開始，每年休閒農業區預算會增加到2億元，農委會還會持續投入跨部會合作，包含觀光局和海委會，鬆綁相關法規，讓休閒農業區創造更大產值。

農委會表示，這次獎項分為卓越獎、模範獎、茁壯獎和最佳進步獎，卓越獎中苗栗大湖鄉薑麻園、宜蘭員山鄉枕頭山與冬山鄉中山休閒農業區，以及南投埔里鎮桃米休閒農業區，都已經連續3次獲得最高評鑑，苗栗雙潭則是從模範獎進步到卓越獎，台中市梨之鄉和南投桃米休閒農業區都獲得卓越獎表揚。

中山休閒農業區發展協會總幹事李維表示，中山主要以茶和文旦柚為主軸發展五感體驗和食農教育，從二級加工到三級教育藝術文化都融入其中，能連續獲得肯定，是因為他們主打各家小農各有特色，讓大家各有發揮。

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