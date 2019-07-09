胸痛莫輕忽 6旬男肺炎上身險致命

2019-07-09 16:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名68歲許姓男子，日前清洗魚缸時，將胸口緊貼魚缸，卻突然感到劇烈疼痛，驚覺有異到院檢查，赫然發現竟是嚴重肺炎合併膿胸，立即轉入加護病房治療，確診是致死率高達51%到97%的「克雷伯氏肺炎桿菌」致病，所幸醫師透過胸腔鏡手術清除積膿後救回一命，讓患者驚嚇「小疼痛竟藏大危機」。

亞大醫院胸腔內科主任黃建文今天表示，患者到院時僅覺得胸痛，沒有發燒、咳嗽等不適症狀，安排X光檢查，發現右胸呈現大範圍肺炎，經電腦斷層檢查發現，為肺炎引起的肋膜嚴重積膿，立刻轉入加護病房，細菌培養確診為「克雷伯氏肺炎桿菌」造成，因膿瘍範圍擴大，若不積極處理，恐因呼吸困難、敗血症，引發致命危機，立即會診胸腔外科醫生治療。

胸腔外科醫師呂庭聿表示，患者肺外肋膜腔因克雷伯氏肺炎桿菌感染發炎，除以廣效性抗生素治療，並透過胸腔鏡手術進行清創與引流膿瘍，將增厚的肋膜組織剝除，使塌陷的肺部重新擴張，改善肺功能，術後症狀改善明顯，1週後就順利出院。

黃建文指出，克雷伯氏肺炎桿菌屬於消化道的菌落，對健康人沒有太大影響，但研究顯示，糖尿病患者和酗酒的民眾，因免疫力降低，會讓病毒有可趁之機，不過這名患者無糖尿病史，也沒有酗酒問題，推測應是口腔清潔不佳而遭受感染。

黃建文介紹，克雷伯氏肺炎桿菌引起的原發性肺炎，致病率占全部肺炎8%，居第3名，臨床症狀多為發燒，且病程進展快速、死亡率高，致死率高達51%到97%，且容易透過血液危害肺、肝、眼球、腎、骨頭等器官，導致多處器官膿瘍，必須及早治療才有治癒可能。

黃建文因此提醒，患有糖尿病的民眾，平時應妥善控制血糖，每天喝酒者也應改掉酗酒習慣，才能提升免疫力，降低感染克雷伯氏肺炎桿菌的風險。

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