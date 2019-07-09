藝人爸飽受蟹足腫之苦 放射治療醜疤掰掰！

2019-07-09 17:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕夏天輕薄短衫，許多身上的醜疤難以遮掩，尤其是會反覆發作的蟹足腫，不僅影響美觀，產生不適更令人困擾。藝人「蜆仔」的父親劉伯伯，因背部蟹足腫時常疼痛、搔癢，亞東醫院整形外科團隊與放射腫瘤科合作，以治療癌症的放射治療，成功改善蟹足腫問題，追蹤1年半至今未再復發，且傷口平整。

亞東醫院整形美容外科醫師游彥辰表示，台灣的蟹足腫年發生率約為萬分之15，男女發生比率相當，有色人種發生率高於白色人種，且有家族遺傳傾向，與基因、免疫系統相關。

游彥辰指出，蟹足腫好發於前胸、腹部、肩膀、上背部、頭頸處、耳朵等處，如果有蟹足腫體質的人，可能連長青春痘處、穿耳洞處、蚊子叮咬處甚至是打疫苗處都會發生。發作時間不一定是立刻長出來，有時會事隔數星期、數月，甚至是數年後才發生。

劉伯伯5年前在後背部長了粉瘤，接受皮下腫瘤切除手術，術後疤痕復原不理想，逐漸形成疤痕增生，經常疼痛難耐。劉伯伯至亞東醫院求診，醫師評估是術後疤痕增生形成蟹足腫症狀。整形外科與放射腫瘤科合作，與病人及家屬討論幾種治療方式。

劉伯伯先接受1次局部類固醇注射，疼痛症狀稍微緩解，第2次回診時，2位醫師以接力方式治療，先將疤痕切除並重新縫合，術後連續3天由放射腫瘤科進行局部皮膚的放射線治療。待2週拆除縫線後，粘貼「矽膠貼片」照顧疤痕，持續半年時間。術後1年半追蹤至今，沒有疤痕增生復發情形，也沒有疼痛、搔癢症狀。

謝忱希說，以放射線治療疤痕為低劑量，且局部使用，避開身體重要器官，不會造成身體不適。

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