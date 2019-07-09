「1919食物銀行」竹北中心成立 提供弱勢家庭物資需求

2019-07-09 15:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為使經濟弱勢家庭三餐不斷炊，能得到最即時、適切的幫助，基督教救助協會今天設立新竹地區第1間，也是全台第9間的實體店—「1919食物銀行新竹竹北服務中心」，服務範圍涵蓋竹北、新豐、六家等地區，只要有物資需求的弱勢家庭，都可以前來申請領取。

基督教救助協會表示，1919食物銀行自2011年開始發放食物包，透過全台6個物資集散點，每兩個月由志工將食物包親送到受助家庭。至2019年7月，總計已透過全台580個1919服務中心，服務41672戶次，送出18萬5158份，每份食物包價值約2500元，內容包含主副食品、營養品、清潔用品，年節時再加贈禮盒。

今早成立的新竹竹北服務中心，位於中正東路366號1樓，由竹北長老教會負責營運，預計8月起每月至少可服務30戶次。新竹縣副縣長陳見賢、社會處長李國祿、竹北市長何淦銘及多名議員與會，共同關心弱勢家庭的需求。

救助協會桃竹苗區主任林金法表示，過去桃竹苗區的集散點設在新竹，為了更深入服務偏鄉居民，7月起將增設尖石、五峰轉運站，估計可再多服務100餘戶家庭。

李國祿表示，感謝教會在新竹縣設立第9間的食物銀行，一旁就是傳統市場，希望未來有機會做生鮮的銀行，幫助更多需要的朋友。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，需要資助的民眾只要到中心提出申請，通過後每月依核發點數選取所需物資；經過3至6個月的服務後，若持續有需要，經審核通過，可轉成中長期受助個案。而除了竹北外，下半年預計將再設立3間實體食物銀行。

竹北服務中心負責人林坤麟與林葉純谷夫婦，是竹北長老教會的傳道人，在地服務已23年，長期在社區進行食物銀行、陪讀計畫、急難家庭救助等服務方案，幫助許多經濟弱勢家庭。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法