不再是專屬男孩的運動！ 陽光棒球夏令營37分鐘秒殺

2019-07-09 14:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕由台中市棒球委員會等單位合辦，邁入第13屆的兒童陽光棒球夏令營，每年報名狀況都很熱絡，今年再創下37分鐘120個名額秒殺記錄，今天在萬壽棒球場的開幕典禮中，邀請到曾獲中職盜壘王、捕手最佳10人，現任台灣人壽棒球隊（台中成棒隊）隊長鄭達鴻；以及曾旅日效力於樂天金鷹隊並獲中職三振王、防禦率王，現任台灣人壽棒球隊（台中成棒隊）投手教練林英傑出席，小朋友第一次與球星近距離接觸，格外的興奮。

推廣棒球的立委張廖萬堅表示，兒童陽光棒球夏令營是由台中市棒球委員會、陽光城市發展協會合辦，為期4天的棒球夏令營是孩子心中的首選，報名一年比一年熱絡，為了不讓沒報到名的小朋友失望，今年還於8月新增第2梯次，今年第1個報名的家長，有了過去「搶不到」的經驗，報名開始當天的早上晨6點就來排隊卡位，另外，報名棒球營的小女生也逐年增加，棒球不再是專屬男孩的運動。

市議員張耀中、林祈烽、黃守達，以及中山國中校長林慧娟也參與開幕式，與孩子一起同樂，市議員林祈烽說，張廖萬堅關心台中的基層棒球發展，協助西苑高中成立棒球隊，他希望台中成為一座棒球城市，創造更多的球場榮耀與感動。

市議員張耀中表示，陽光棒球夏令營已舉辦到第13屆，台中近年的基層棒球也在張廖萬堅努力推廣下成熟發展；黃守達說，明年亞錦賽、世界棒球12強賽，這兩場國際賽事將在台中舉辦，令人相當期待。

棒球營隊共分成2大組，營隊也找來連續2年在美國拿下世界次青少棒錦標賽（LLB）冠軍隊伍中山國中的大哥哥，擔任每一小組的小教練，引導小朋友進入打棒球的天地。

今天的開幕式，請到鄭達鴻及林英傑當兒童棒球夏令營的「代言人」，2人都是從少棒隊即開始訓練起，現場也各自用自身的球場經歷與在場小朋友分享，並傳達精神與態度遠比球技重要的觀念，他們鼓勵所有的小朋友，在這個暑假放肆開心的體驗打球的樂趣，為自己的童年留下美好的回憶。

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