中投區免試有人只填2個志願 結果出爐.......

2019-07-09 14:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中投區高中職免試入學今放榜，台中市教育局指出，今年中投區錄取率高達99.5%，且多達99.19%的考生第一志願群就獲錄取，今年報名免試的2萬3441名考生中，僅118人未獲錄取，主因是考生平均只填12個志願、甚至有人只填2個志願，均因志願數不足或堅持心有所屬而落榜。

台中市教育局指出，108學年度免試入學一般生總招生名額為3萬2783人，報名免試人數2萬3441人，今日放榜後，錄取2萬3323人。

教育局指出，今年中投區考生免試共可選填50個志願數，今日放榜結果，考生平均選填志願數共19個，但有99.51%的考生在前三志願群獲錄取，更有高達99.19%的學生是以第一志願群就獲錄取，顯示各國中志願輔導選填具有成效。依據簡章規定經超額比序後同分而增額錄取共6名。

教育局指出，至於未獲錄取的118人中，平均志願選填數僅12個，甚至有人只選填2個，考生均是志願數選填不足，或屬於特殊心有所屬型的考生，以致未能獲分發。

教育局提醒家長及學生，12日依各校指定時間及方式辦理報到，逾期視同放棄。

此外，教育局指出，今年中投區還有9460個招生缺額，多數屬各高中職進修部或偏遠地區的私校，各高中職依主管機關核定續招名額，將公告於「108年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，未錄取學生請善加利用上述續招網站資訊。

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