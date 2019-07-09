中央補助青年住宅租金 宜縣將補助434戶

2019-07-09 13:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］為讓青年敢婚、願生、樂養，內政部提報「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，預計9月開始受理申請；宜縣預計補助236戶單身青年，198戶新婚育兒家庭，共有434戶受惠，單身青年每戶每月最高補助2600元，新婚育兒家庭每月每戶最高補助3000元。

內政部提出的「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，將在9月正式公告接受申請，11月就可核撥租金補貼，補貼所需總經費約11億元，預計試辦1年；申請資格部分，如是單身青年，年齡需介於20到40歲之間，婚育家庭則是指結婚2年內或育有未成年子女者，無年齡限制。

另外，申請者每人每月所得需低於最低生活費2.5倍，以租屋處所在之直轄市、縣市政府為認定標準，且家庭成員無自用住宅。

縣政府指出，目前宜蘭縣每人每月平均所得最低生活費為1萬2388元，乘以2.5倍為3萬970元，也就是單身者個人薪資低於3萬970元就有資格申請，婚育家庭則要2人薪資相加低於6萬1940元。

縣府表示，「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」為今年度新增之方案，與縣府「青年起飛，卓越人生，實現夢想－推動青年居住建設與環境」的施政藍圖吻合，一定會全力配合中央，辦理相關措施。

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