台商回流論壇 新北一條龍服務邀台商深耕

2019-07-09 13:09

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市府今天舉辦「新北駐實力 台商新契機–台商回流交流論壇」，邀請百餘位有意願回台投資企業及產官學界代表，剖析國際變局下投資布局趨勢與展望，希望爭取中美貿易戰趨勢下回台布局及投資的台商進駐新北投資，新北市副市長吳明機說，將透過「台商服務專案窗口」及「用地媒合團隊」，搭配招商一條龍服務接軌中央資源，解決台商投資「五缺」問題，以實際行動陪伴台商深耕新北，讓新北能夠與回流台商共創雙贏。

今天的台商回流交流論壇邀請到百餘位有意願回台投資企業，以及海基會、經濟部投資台灣事務所、全國工業總會、台灣區電機電子工業同業公會、財訊等產官學界代表，剖析國際變局下的投資佈局趨勢與展望。

吳明機指出，中美貿易戰牽引世界產業佈局的變動，許多回流台灣投資設廠的企業，首先遭遇到的挑戰就是缺水、缺電、缺地、缺工、缺才等「五缺」問題，以及如何快速落地投資，市府團隊秉持著侯友宜市長提出的「便民、利民、愛民」的新三民主義，以「行動招商，主動出擊」的精神，依據企業實際需求，除了成立「新北市能（資）源業務聯繫會報」解決水電油問題，並提供企業主題式專案徵才媒合方式，對接中央攬才與勞工局就業媒合資源，更盤點出全市600多個可即時進駐的廠辦單元，其中也包含參與本次論壇媒合擺攤的遠雄、雍和園區等汐止區的精選產業空間，提供專人專責、隨帶隨看服務，縮短台商前期投資尋地時間及成本，加速回流台商投資。

市府經發局表示，侯友宜上任後全力推展「招商一條龍」及「投資任意門」政策，透過一站式服務精神，提供企業夥伴、台商朋友們投資所需的行政資源協助，同時也以招商精英團及專案經理服務，帶領企業達成「從1到10000」的目標；迄今已落實逾700億元投資金額，超過6500個就業機會。

經發局表示，台商回流專案小組已服務23家回流台商，投資金額超過2300億元，後續也將持續與海基會、台商組織等對接關懷服務，傾聽企業的聲音，營造友商環境。

市府說，除了行政服務，在企業落地投資開發的法規鬆綁上更是一大突破，除了在5個月內成功向中央爭取到「淡海新市鎮實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」的修正，解套淡海二期廠商增、擴廠困境；更率六都之首推動「新北市工業區更新立體化發展方案」，提升產業空間使用效率。

市府強調，在此波貿易戰爭的巨浪下，已做好讓廠商「安居」的準備，讓優秀的廠商在新北市生根，並且透過這些投資創造新的就業機會，使民眾能夠「樂業」，中美貿易戰，就是新北市打造「安居樂業」的新契機。

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