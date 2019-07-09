長榮求償工會 林佳龍6個字溫情喊話

2019-07-09 13:11

〔記者張菁雅／台中報導〕長榮航空罷工事件落幕，但資方將向工會求償罷工期間損失。對此，交通部長林佳龍今日表示，尊重勞資雙方法律賦予的權益，但也呼籲應發自內心去感動對方，「勞資是一家人」，把「法理情」顛倒過來，變成「情理法」，大家「情義相待」，重建勞資和諧互惠的關係。

林佳龍今到台中市政府視察通用計程車及小黃公車業務，針對長榮航空向工會求償表示，上市公司必須捍衛股東權益，工會也需要捍衛會員的權利，這次勞資有簽訂團體協約，不秋後算帳，他尊重法律賦予勞資雙方的權力，但也要呼籲，勞資應善待彼此，法律只是捍衛權力的工具，如果能夠發自內心感動對方，勞資是一家人。

林佳龍也呼籲，把「法理情」顛倒過來，變成「情理法」，「法」是重要，但要放在最後，大家情義相待，重建勞資和諧互惠關係。

至於航空業罷工預告期修法，林佳龍表示，航空業3次罷工後，大家都看到法令不足，必須有配套措施，現行罷工制度有一定的預告性質，只是不夠明確，這次長榮空服員罷工，把各種問題顯示出來，因此法令檢討有必要，不只預告罷工什麼時候生效、什麼時候結束，包括整個授權內容，應該有一些規範。

林佳龍也說，勞資爭議不要傷害到第三者，尤其航空業、大眾運輸業會影響到乘客與旅行業者，不希望勞資內部衝突把損害外部化，這是社會對修法的期待，因此有必要檢視法令，讓罷工制度更完善。

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