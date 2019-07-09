標售原社宅用地惹議 中市地政局：依規定辦理

2019-07-09 12:33

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯區太原段140地號土地在前市府被規劃為社會住宅用地，新市府停建該處社宅，並將標售土地，被外界抨擊是「賣地炒房」。對此，地政局表示，北屯區太原段140地號為廍子地區區段徵收配餘地，該筆土地不做社宅使用後，即依「土地徵收條例」規定辦理土地標售，標售所得將用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

地政局表示，北屯區太原段140地號為廍子地區區段徵收配餘地，原規劃專案讓售予住宅處，興建太原段社會住宅，市府考量北屯區已有同榮段及北屯段社會住宅，共超過700戶，重新檢討評估台中市整體需求後，調整至社宅需求較高的西屯區，並將原規劃的太原段基地交還土地管理機關地政局。

地政局指出，由於該筆土地既已不做社會住宅使用，即依「土地徵收條例」規定辦理土地標售，標售所得將全數撥入「台中市實施平均地權基金」，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

住宅處也表示，社會住宅是市府重要的住宅政策，目前分2階段推動執行，第1階段以4年5000戶為目標，目前興辦量已達標，各案皆按期程持續進行中，並預計於2022年全數完工；第2階段則視各區需求，持續進行社宅相關用地評估作業，滾動檢討續行推升數量，並以質的提升為興辦目標。

住宅處強調，市府規劃社會住宅時會站在市政高度，針對實際狀況及整體需求進行評估，據以調整社宅的興辦模式與區位，北屯區太原段140地號原本屬於第2階段社宅興辦基地，2016年時採BOT模式辦理，因不具市場招商誘因，2017年改採自建分期方式辦理，預計第1期興辦450戶，但目前北屯區已有同榮段560戶及北屯段220戶興建中，經重新檢討評估後，將該基地戶數於今年度調整至需求度高的西屯區新增一處國安段基地，並分3期興辦社會住宅，第1期將興建500戶。

住宅處也說，未來將持續於北屯區內進行社宅相關用地評估作業，並針對14期重劃區及捷運機廠南站研議評估興辦基地，以滿足北屯區社宅需求戶數量。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法