1台斤買不到1顆饅頭... 在來米崩盤 農委會補收購價追溯既往

2019-07-09 12:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年在來米稻穀價格崩盤，每百台斤收購價700元，賣1台斤稻穀買不到1顆饅頭，稻農心在淌血，農委會允諾將補足價差到收購價格每百台斤800元，至少讓1台斤稻穀能買到養樂多、科學麵，至少能拿回成本，民進黨彰化縣黨部主委邱建富、縣議員葉國雄等人今實地到稻田勘察，捎來更好康的消息，每百台斤800元補助政策同時追溯既往，讓稻農都能感受到政府照顧農民的心意。

20多年種稻經驗，管理40多甲稻田的大專業農王進民，今天冒雨收割彰化市的稻穀，他說，今年彰化縣在來米稻作超種700公頃，因為在來米連續2年價揚，價格好種植的人就多，反過來糯米稻作連續低迷2年多，今年種得的人更少，價格反而拉升，價慘跌是市場供需出了問題。

王進民表示，撇開天災不說，今年糧商收購在米來價格破紀錄罕見的低，因為量多到爆倉，糧商沒地方可儲存，偏偏今年雨水稻作歉收，每分地平均減收300台斤到500台斤，稻農的成本都提高，每分地平均成本約要8000元到9000元不等，若每分地收成1500台斤、每百台斤700元收購價格計算，每分地進帳1萬500元，扣掉成本後剩2000多元，4個月種植期平均1天賺不到20元，「這叫農民怎麼活啊？」

稻農日子難過，邱建富說，彰化縣1期稻作1個多月前由南彰化開始收割，北彰化目前收成尾聲，農委會接獲地方民代陳情的聲音，不僅要補滿每百台斤800元價差的收購價格，同時追溯既往，稻農可憑已經收成交給糧商的單據當憑證申報，農委會將補滿價差，至少不讓稻農賠太多，不要沒賺到錢還要拿錢放人。

邱建富和葉國雄表示，稻穀收購價格崩盤癥結點出在供需平衡失靈，避免重演，農委會將啟動總量管制機制和落實保證收購價格登記制，希望育苗場和稻農都能配合，稻農讓稻交給公糧申報登記，育苗場遵照農委會調配貫徹總量管制，大家都遵守，共同維持市場供需。

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