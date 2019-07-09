酷暑來知本溫泉泡湯 6天免費入場

2019-07-09 11:30

［記者黃明堂／台東報導］卑南鄉公所舉辦暑期活動一波接一波，連續5週的「卑南FUN暑假-來泡一夏」免費泡湯活動，從7月14到8月11日，當中有6天可免費進包括老爺等指定飯店泡湯，泓泉渡假村更提供100份免費早餐。

鄉長許文獻及縣府交觀處副處長王國政今天在東遊季的露天spa泳池旁，與多家合作飯店業者共同歡迎各地民眾到知本溫泉泡湯，在暑假期間提供小朋友們一個安心戲水的場域。

許文獻表示，暑假玩水首重安全，卑南鄉各飯店都有合格的救生人員、水質也全數通過檢測，到這來玩水家長最安心。另外泳池是溫泉水冷卻，裡面的礦物質與碳酸氫鈉都保留下來，所以不泡熱湯依然有美容與消除疲勞的功效，這是外面一般游泳池所沒有的。此外除了露天湯池外，冷水游泳池、水療設施、兒童戲水池也都一併會開放給大家使用，適合全家大小一起來戲水。

此次活動的免費入場場次為7月14日東遊季、7月21日知本老爺酒店、7月28日ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村、8月3日東遊季、8月4日東台溫泉飯店、8月11日泓泉溫泉渡假村，除了7/21知本老爺採報名方式外，其餘場次均可自由入場。泓泉場另外準備100份美味早餐（需報名）提供給大家，詳細資訊請追蹤「幸褔卑南 卑南鄉公所臉書專頁」訊息。

王國政說，8月3日晚間7點還要在知本溫泉舉辦熱氣球光雕音樂會。

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