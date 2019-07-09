中投免試放榜 中一中最低94點、中女最低92點

2019-07-09 11:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中投區免試入學放榜，台中一中最低錄取標準94點，中女中92點，兩校最低錄取標準均較去年降低1~2點，兩校指出，今年受會考作文難卡住不少學生，另私校全力留人及完全中學直升，也吸引不少高分群學生直升未外流所致。

中一中去年最低錄取點數是95點，今年一般生招生816人，最低錄取點數是94點，有80人94點，多數須95點以上；其中有2人達111滿點，52人達110點，35名109點，更有508人達百點以上，百點以上學生佔入學者6成2比例，入學中一中極競爭。

中女中去年最低錄取標準是94點，今年最低92點，錄取633人，僅33人是92點，其餘多要94點以上，達111滿點人數共6人，110點有50人，109點有12人，達百點以上有362人。

一中教務主任廖財固與女中教務主任陳元泰均指出，今年全國會考作文「青銀共居」考倒一堆考生，中一中52名達110點的考生及35名109點的考生，全是5A++的高分群學生，卻各卡在作文僅5及4級分，未達6級分，差一點點就締造滿貫佳績；中女中110點有50人，109點有12人中也全是相同命運者，會考讓分數略下降所致。

此外，兩人也指出，受到少子化衝擊，今年私校搶人更積極，不少高分群學生留在私校或完全中學直升，也讓部份高分群學生未出來參加免試。

陳元泰更指出，根據分數累積人數，台中女中本應95、94點為最低錄取分，除私校搶人成功外，今年沒有錄取到93點的學生，也呈現學生選填志願趨保守，在94、93點邊緣的學生不敢填，92點學生大膽搶進反而成功。

中投區高中職免試入學會考成績總點數，將各科按等級標示分為1到7級，點數為級數的3倍，作文依級分，分1到6點，5科加作文點數最高111點。

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