前置胎盤合併剝離大出血 緊急搶救母子均安

2019-07-09 11:04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗一位懷孕32週的陳姓孕婦，突然大量出血，緊急送醫，經婦產科醫師檢查發現為第四級前置胎盤合併胎盤剝離，造成大量出血並呈現休克狀態。苗栗市大千醫療團隊為其進行緊急快速剖腹產手術，採用垂直開腹法及子宮經典直切法，避開下方的胎盤，15分鐘內娩出胎兒，並於第一時間轉入新生兒加護病房，成功保住母子平安。

大千綜合醫院生殖中心暨婦產科病房主任劉榮啟指出，一般正常懷孕時，胎盤是附著在子宮腔前壁、後壁或頂部位置，通常會隨著懷孕週數增加而向子宮頂部移動，而前置胎盤是指懷孕20週後，胎盤位置太低，與子宮頸太接近，甚至覆蓋子宮頸口，因此到懷孕中後期時常有出血情形發生。

婦產科醫師劉榮啟指出，前置胎盤分為四級1、「低位性前置胎盤」是胎盤未蓋住子宮頸內口，但位於子宮下段。2、「邊緣性前置胎盤」指胎盤蓋住子宮頸內口的邊緣。3、「部分性前置胎盤」指胎盤蓋住部分子宮頸內口。4、「完全性前置胎盤」為胎盤完全蓋住子宮頸內口。

劉榮啟表示，此次個案屬第四級完全性前置胎盤且胎盤提早剝離子宮，因此造成嚴重大出血的情況，所幸及時處理，才能保住母子均安。

劉榮啟說，容易發生前置胎盤的高危險族群，包含多次生產、曾接受剖腹產手術、人工流產手術或其他子宮手術等的孕婦。

劉榮啟建議婦女確定懷孕後一定要定期接受產檢，若有發現前置胎盤的情形，則要減少工作量、盡量臥床休息、必要時須住院安胎。

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