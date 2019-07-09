被冤醫德問題 綠島唯一女醫陳姷頵辭職走人了

2019-07-09 10:33

［記者王秀亭／台東報導］熱心留在綠島衛生所服務5年多的女醫師陳姷頵，今年3月被一位媽媽質疑醫德，引發軒然大波，陳姷頵獨撐衛生所半年的艱辛受到關注，目前醫師人力不足問題暫解，陳醫師卻選擇離開衛生所，台東縣衛生局長黃明恩說，陳姷頵是因生涯規劃而離開，也表達未來有機會還會再回台東。

綠島衛生所醫師陳姷頵是綠島唯一女醫師，5年前因公費生分發至綠島，便愛上綠島，公費生期滿後仍選擇留在島上繼續服務，對病患如家人般的關心，頗受綠島居民喜愛。

今年3月間一名綠島媽媽因女兒摔倒，導致額頭撕裂傷，到綠島衛生所掛急診，陳姷頵醫師與女童媽媽溝通過程中，造成媽媽誤會，PO網質疑醫師醫德，因而引發喧然大波，綠島醫師人力不足問題也在事件中獲得關注。

在衛生單位的努力下，高雄義大醫院從4月起醫師支援駐診綠島衛生所，衛生所另一位醫師人力也在6月中報到，8月會再進駐一位公費醫師，醫師人力逐漸充裕情況下，陳姷頵醫師卻在6月底提出辭呈。

綠島鄉長謝賢裕表示，鄉親獲知後都相當不捨，7月初為陳醫師餞別，可以感受到陳醫師臨別前的感傷，但她說主要是為了沉澱心情，想在更精進的學習，也強調有機會會再回來。

黃明恩說，陳姷頵醫師是6月底提出辭呈，縣長饒慶鈴也與醫師懇談過，但陳姷頵為照顧家中長輩，也基於生涯規劃，想再更精進地學習，只做到7月底，從7月初開始排假休息。

黃明恩表示，陳姷頵在懇談過程中，仍表達對台東、對綠島的喜愛，強調想先休息個2、3年，未來有機會還是會回到台東服務。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法