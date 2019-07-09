育達設計群喜收榜單 3生錄取台科大

2019-07-09 09:07

〔記者李容萍／桃園報導〕108學年度四技二專甄選入學各校陸續放榜，桃園市育達高中設計群甄選成績耀眼，應屆畢業生鍾毓翎三年前以國中會考5A滿級分成績選讀設計群，如今憑藉優異的學業成績與應試表現，以統測69級分同時錄取台科大設計系工業設計組，以及全國唯一名額的清華大學藝術與設計學系設計組。

鍾毓翎同班同學林保翔68級分錄取台科大同系商業設計組，與四技二專唯一名額台藝大圖文傳播藝術學系；謝翊婕69級分進入台科大工業設計組，還有彭佳萱錄取雲科大視覺傳達設計系（台科大備取2），創下育達設計群應屆畢業生考取頂尖科大第一志願的人數紀錄。

鍾毓翎的父親經營車床製造業，她從小就見識各種零件由設計圖到生產的過程，啟發對工藝設計的濃厚興趣。自幼喜歡插畫創作、素描及模型製作，國中舉凡教室布置、班際海報比賽，幾乎都是她一手包辦；國中畢業時以全班第一名的成績獲得市長獎，次國中會考5A佳績原可進入明星高中，她清楚未來的夢想是從事設計，毅然選擇就讀育達高中設計群，藉由職科培養扎實的設計能力。

鍾毓翎在高二暑假參加「走入偏鄉『育』見你！高校技藝偏鄉服務營」，為讓台東縣達仁鄉的學童認識更多在地的工藝美勞材料，運用當地特有的石頭加工，並以石頭做畫布、壓克力顏料做色筆，教導國小四到六年級的學生創意石頭彩繪，進入大學後，她打算雙主修或輔系，多元學習財務金融、企管行銷相關科系，甚至去國外做交換學生，未來能創立屬於自己的商品設計公司。

同班的謝翊婕則記得高一數學小考時三角函數考過8分，但是她不氣餒反而把這次挫折化為動力，跟著資深數學老師江苑梅進度學習，這次統測數學交出15滿級分（100分），全國設計群數學科考生1萬6人有4人滿分，謝翊婕是其中之一的滿分王贏在終點；個性活潑的林保翔，曾當選親善大使。

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