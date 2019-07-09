爆HOT！穿比基尼踩高跟鞋 西門町出現「爆乳狐妹」

2019-07-09 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕全台近期飆高溫，氣象局預測9日「雙北、花東」地區恐出現36度以上高溫；有遊客在台北市西門町發現1名身穿比基尼的「爆乳狐妹」，相當清涼地在人來人往的街道上自拍，引發民眾關注，也讓網友直呼「真的太熱了」。

中央氣象局預測高溫資訊，台北市、新北市9日為「黃色燈號」，可能出現36度高溫；花蓮縣、台東縣更達到「橙色燈號」，恐「連續4日高溫超過36度」；各地溫度方面，北部白天28至36度，中部26至34度，南部25至30度，東部27至34度，外島地區27至31度。

臉書粉絲專頁「世界真奇妙」7日PO出1段影片，當中顯示1名身穿桃紫色比基尼、腳踩相同顏色超高高跟鞋的「爆乳正妹」，將相機架在路旁的變電箱玩自拍，當她轉身時，在場民眾都看到她股溝夾著1條狐狸尾巴，相當吸睛的模樣立刻引發民眾圍觀，許多人拿起手機拍下她的模樣。

眼尖網友發現，其實畫面中人物是1名跨性別人士，網友們均大讚這位她的勇氣，紛紛留言指出「真的很勇敢」、「超厲害」，也有網友好奇她如何讓胸部如此豐滿，發問：「是套上去的嗎？」影片也被分享至香港臉書社團「Play Hard玩硬」，香港網友也感到勇氣可嘉。

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