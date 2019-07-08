超美！郵輪停泊基隆港 「世界夢號」變巨型跑馬燈

2019-07-08 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕星夢郵輪旗下總噸位數15萬噸的世界夢號（World Dream）郵輪今（8）日下午首航基隆港，成為有史以來在基隆港最大噸位數的母港郵輪；基隆民眾晚間拍下它的美麗身影，船身竟還有燈光秀排成「我愛基隆」字樣，畫面曝光令網友嘆為觀止。

此次世界夢號的到來，除了刷新基隆港最大母港郵輪的紀錄外，同時也帶來大批來自香港的旅客到台灣進行4天的深度旅遊，直到7月11日再選擇要搭乘原船離開或是搭乘飛機。這樣創新的操作模式讓旅客能擁有更長的時間體驗台灣文化與景觀，同時更大幅增加在地的觀光消費。

民眾將影片上傳到臉書社團「基隆人」，當中顯示入夜之後，世界夢號郵輪上的燈光全數亮起，船身房間門外的走道燈光竟出現燈光秀，整艘船瞬間變成超巨大的跑馬燈，顯示出「 I Love Keelung」的字樣；提供影片的民眾當時就位在郵輪旁邊，他認為，大型郵輪蒞臨是「基隆的榮幸」，且「他們公司很用心，感動」。

網友們看見影片後也都嘖嘖稱奇，紛紛留言指出「在基隆什麼船都很漂亮，這也是我為什麼要搬回基隆的其中一個原因之一」、「查查這艘船，晚上我有被吸引到」、「這個厲害」、「超級棒」、「好壯觀好漂亮」、「好酷，船上跑馬燈耶！」、「要帶我去嗎」。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法