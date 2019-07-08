今夏最潮關公生！「大溪大禧」系列活動精彩不間斷

〔記者李容萍／桃園報導〕每年農曆6月24日關聖帝君聖誕日，是桃園市大溪區年度最大盛事，也是大溪人的第二個過年。市立大溪木藝生態博物館今年延續去年以「大溪大禧」節慶活動名稱與主視覺，以遶境文化為基礎，13日起至8月4日聯合宮廟、居民、社頭藝陣與設計師跨界合作，從新型態遶境、聲光夜宴、攝影紀錄展、歌舞劇場、百貨市集到傳統遶境等舉辦為期3週的系列活動，邀請民眾走進大街小巷，感受「大溪大禧」的延續與創新。
「大溪大禧」系列活動13日下午3點在大溪普濟堂、老城區舉辦開幕式「與神同巡」，晚上7點在李騰芳古宅舉辦「神嬉舞夜」，14日下午2點至5點「尋找社頭人」老城區限時闖關活動，20日下午3點30分國際民俗藝陣交流，20、21日下午3點至晚上8點安排「六廿四大百貨」、晚上7點至8點10分推出大溪文化劇場─咱攏是社頭人，以及21日下午2點至5點「尋找社頭人」社頭主題闖關活動。
另外，25日下午1點至午夜及26日有一連兩天大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境，以及13日至8月4日在大溪武德殿辦理大溪神將與神將腳─特展。
木博館表示，今年大溪大禧持續導入策展與設計思維，以「台味美學」風格著稱的設計師廖小子則再度操刀大溪大禧主視覺，2.0版更親民的關聖帝君與神龍形象和霓虹慶典色系重現大溪宮廟風華。大溪普濟堂並推出由廖小子設計的平安符，並以扭蛋形式包裝推出，加入拆解平安符的內容配件與保平安說明書，讓前往普濟堂參拜的民眾能一扭平安、人人都懂保平安！
木博館預告13日開幕式「與神同巡」，邀請布袋戲大師陳錫煌現身廟埕鬧台，當天邀集31個社頭，除了小將軍聯盟、大墨斗的絢麗新裝，還有各路將軍如四大天王、四海龍王、千順將軍及三國將軍群齊出陣，另配合開幕夜、「神嬉舞夜」於李騰芳古宅夜間敞開大門，由光影藝術家江佶洋用波光流轉大宅，藝術家許雁婷透過聲音採樣與編曲、搭配舞者廖苡晴與神共舞，實力派嘉天神將大仙尪對尬重軍火庫級管樂團哈管幫，還有土產歐爸搖滾樂團「拍謝少年」與陳錫煌跨界合作演出，在光影聲響中一同向傳統致敬。
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今年「大溪大禧」系列活動的主視覺海報，關公威震四方的霸氣混搭親切爽朗笑容很討喜。（記者李容萍翻攝）
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大溪區民俗技藝協會以掛有活動主視覺海報的三輪車走進大街小巷宣傳「大溪大禧」系列活動13日登場。（記者李容萍攝）