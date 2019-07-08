今夏最潮關公生！「大溪大禧」系列活動精彩不間斷

2019-07-08 22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕每年農曆6月24日關聖帝君聖誕日，是桃園市大溪區年度最大盛事，也是大溪人的第二個過年。市立大溪木藝生態博物館今年延續去年以「大溪大禧」節慶活動名稱與主視覺，以遶境文化為基礎，13日起至8月4日聯合宮廟、居民、社頭藝陣與設計師跨界合作，從新型態遶境、聲光夜宴、攝影紀錄展、歌舞劇場、百貨市集到傳統遶境等舉辦為期3週的系列活動，邀請民眾走進大街小巷，感受「大溪大禧」的延續與創新。

「大溪大禧」系列活動13日下午3點在大溪普濟堂、老城區舉辦開幕式「與神同巡」，晚上7點在李騰芳古宅舉辦「神嬉舞夜」，14日下午2點至5點「尋找社頭人」老城區限時闖關活動，20日下午3點30分國際民俗藝陣交流，20、21日下午3點至晚上8點安排「六廿四大百貨」、晚上7點至8點10分推出大溪文化劇場─咱攏是社頭人，以及21日下午2點至5點「尋找社頭人」社頭主題闖關活動。

另外，25日下午1點至午夜及26日有一連兩天大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境，以及13日至8月4日在大溪武德殿辦理大溪神將與神將腳─特展。

木博館表示，今年大溪大禧持續導入策展與設計思維，以「台味美學」風格著稱的設計師廖小子則再度操刀大溪大禧主視覺，2.0版更親民的關聖帝君與神龍形象和霓虹慶典色系重現大溪宮廟風華。大溪普濟堂並推出由廖小子設計的平安符，並以扭蛋形式包裝推出，加入拆解平安符的內容配件與保平安說明書，讓前往普濟堂參拜的民眾能一扭平安、人人都懂保平安！

木博館預告13日開幕式「與神同巡」，邀請布袋戲大師陳錫煌現身廟埕鬧台，當天邀集31個社頭，除了小將軍聯盟、大墨斗的絢麗新裝，還有各路將軍如四大天王、四海龍王、千順將軍及三國將軍群齊出陣，另配合開幕夜、「神嬉舞夜」於李騰芳古宅夜間敞開大門，由光影藝術家江佶洋用波光流轉大宅，藝術家許雁婷透過聲音採樣與編曲、搭配舞者廖苡晴與神共舞，實力派嘉天神將大仙尪對尬重軍火庫級管樂團哈管幫，還有土產歐爸搖滾樂團「拍謝少年」與陳錫煌跨界合作演出，在光影聲響中一同向傳統致敬。

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