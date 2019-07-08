千年牛樟巨木奇幻旅程結束 將從雙流返回那瑪夏故鄉

2019-07-08 20:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2012年6月一場大水災，將高雄那瑪夏山區的一棵傾倒千年古牛樟木沖到河床，警方阻止試圖盜走的山老鼠，牛樟巨木就搬到國境之南的雙流森林遊樂區進行環境教育，那瑪夏族人今晚舉辦盛大儀式迎回巨木，屏東林管處也全程記錄吊掛過程，感激巨木對當地環境教育的多年貢獻。

幾乎成為雙流森林遊樂區停車場地標的牛樟巨木，長6.4公尺，直徑2.8公尺，重約22噸，粗估市價高達近千萬元，是2009年88風災時在高雄市那瑪夏區被豪雨沖刷出的漂流木，原卡在旗山溪主支流交接處，被土石所掩埋，後經2012年610水災再度被沖刷露出，昨晚進行吊掛時，不少雙流員工都相當不捨，也祝福巨木返鄉後能有更深厚的教育功能。

屏東林管處指出，牛樟可作為建築、雕刻用材，又因牛樟本身不同的花紋可造就不同的經濟價值，加上近年牛樟芝的療效受到大幅商業宣傳，引起不肖份子覬覦，盜伐牛樟木、盜採牛樟菇的案件愈來愈多，當年能從山老鼠手上搶救回這棵牛樟巨木實屬難得，木身上的明顯切痕即是曾經差點成為俎上肉的證明，那瑪夏巨木竟在百公里外雙流展示的淵源，更是解說過程的精彩之處。

屏東林管處表示，牛樟木運至園區起，便將其納入國家森林志工環境解說據點及戶外教學課程「山林的脈動」，讓參與學員了解森林具有水土保持與涵養的重要功能、災害對環境的影響，並反思如何改變自身行為友善環境，發揮教育展示之功能。

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