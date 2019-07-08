澎湖宣布減塑政策 全面推動老人餐盒改用不銹鋼環保餐盒

2019-07-08 19:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全球海洋廢棄物問題嚴重，世界各國積極推動減塑，澎湖縣政府縣務會議今日宣布，老人餐盒研議全面改用不鏽鋼環保餐盒。同時縣長賴峰偉也頒獎表揚淨灘有功的單位與個人，其中龍門村長洪瑞達是指標性人物。

澎湖縣長賴峰偉日前突擊檢查老人餐食製作，發現老人供餐餐具為紙盒包裝，每天產生大量餐盒垃圾，不符環保，且有健康疑慮，當場建議改用不鏽鋼餐盒。社會處副處長陳韻如在報告中指出，現行老人餐食以1年服務人數750人計算，每年紙餐盒費用為189萬元，改用304不鏽鋼材質餐盒，1個人3組不鏽鋼餐盒，加上7個社區各2台殺菌烘碗機，經費增加約144萬元，但不鏽鋼餐盒可重複使用，預估2年內經費即可回收。

另外，賴峰偉頒贈感謝狀表揚湖西鄉龍門村長洪瑞達等積極參與淨灘的村里長及社區發展協會幹部；賴峰偉表示，海洋廢棄物是全世界各國的頭痛問題，他上任前就發現澎湖海灘充斥海漂垃圾，許多遊客反映澎湖環境優美，但海岸線堆滿垃圾，因此他一直將清除海廢列為當務之急。

賴峰偉說，他在洪瑞達身上看到清除海廢的希望，洪瑞達去年12月底上任後組織環保志工隊，每日上、下午巡視海岸撿垃圾，龍門1200公尺長的海岸線，4個月內清除乾淨，沙灘恢復潔白面貌，遊客紛紛回流戲水。

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