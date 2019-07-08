彰化海岸一打卡景點消失 擱淺15年鐵殼船拆除

2019-07-08 19:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉新寶海堤養殖海岸入口旁，有一艘擱淺15年的鐵殼船，船身布滿鐵鏽，滄桑之美意外吸引遊客到此打卡。然而每遇漲潮，船身亂漂，容易造成養殖蚵田棚架損壞，令當地蚵農痛恨不已，多年來要求移除，都未見管理機關處理，立法委員洪宗熠接獲陳情，邀集中央相關部會前往會勘後拆除。但有民眾認為，特色地標不見，大嘆「可惜」！

芳苑新寶海堤外海是彰化珍珠蚵重要養殖地，養殖面積高過上百公頃，15年前一場颱風過境，一輛工程船在外海拋錨，被捲上新寶海堤，造成不少蚵棚遭破壞，船東擔心賠償不敢出面認領，任其擱淺至今。由於無人管理，船身周圍被丟滿垃圾，甚至有民眾跑進床艙吸毒，當地視為海岸毒瘤，要求清除，卻都沒相關單位願意接手處置，立法委員洪宗熠今年5月率行政院海洋委員會、經濟部水利署、環保署等部會前往會勘，最後由水利署責成第四河川局於本月6日拆除完畢。

洪宗熠指出，該艘船長約15公尺，在當地擱淺多年無法處置，主因是海堤管理單位認為鐵船歸屬不明，無法編列清理預算，縣府環保局認為船為私人所有，無法處置，經聯絡鐵船所有人，表示公司已倒閉，無力負擔拖運費，再經中央主管機關會勘，認為該處屬萬興排水溝出海口，且卡在海堤防波堤上，責成四河局處置，經公告1個月後無人認領，依廢棄物處置，6日上午已聘請怪手進行拆解，重現乾淨的海岸。

早就應該處理了！彰化養殖協會理事長楊福錦表示，有遊客視這艘廢船為藝術品，當成打卡景點，但對蚵農而言卻是困擾，如果他日再遇強勁風浪，船身仍有移動破壞蚵棚的威脅，加上船東至今未表示要賠償蚵棚破壞費用，蚵農看了更是觸景傷情，現在鐵殼船拆除後，終於不用再膽顫心驚了。

得知鐵殼船拆除，也有民眾表示可惜！洪姓民眾說，廢棄的鐵殼船有股滄桑的美感，這是難得的裝置藝術，認為如果地方政府願意出資維護，垃圾問題就能減量，也能成為旅客的吸睛目標，可惜「當藝術不再浪漫，就變垃圾了」。

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