每4人有1人甲狀腺結節！ 這種手術可避免唐老鴨聲音

〔記者王俊忠／台南報導〕國人平均每4人有1人患有甲狀腺結節！60歲吳女士發現左側頸部有腫塊，懷疑是甲狀腺病灶求診，超音波檢查出左側甲狀腺3公分結節、右側甲狀腺鈣化，疑是惡性腫瘤。經與醫師討論決定以「經口內視鏡微創手術」切除甲狀腺，避免傷及說話神經，不留傷疤也減少傳統手術的疼痛感。醫師提醒，甲狀腺疾病是女多於男，一旦有結節或鈣化，最好儘快手術，避免癌化。
台南市立醫院一般外科醫師周易韋指出，對於甲狀腺疾病的治療，內科有相對應的藥物處理；外科除了傳統開脖子手術外，後來發展出「經口內視鏡微創手術」，結合腹腔鏡手術原理，從嘴巴內開小傷口移除甲狀腺病灶，只需每天用漱口水清潔2次，保持傷口乾淨，傷口縫合線會被身體組織吸收。
以患者吳女為例，周醫師表示，吳女術後疼痛感低、住院2天出院，沒有傳統開脖子手術留下巨大疤痕、影響美觀的問題，只需持續追蹤及服用甲狀腺激素。吳女切除的甲狀腺組織經化驗確定沒有癌細胞，但事實上，甲狀腺鈣化後約3、4成有癌化機率，手術切除有必要性。
此外，甲狀腺開脖子手術可能損傷返喉神經，周易韋說，返喉神經是掌管人說話的神經，若受損、聲音會變得沙啞，有可能出現「唐老鴨」音。採「經口內視鏡微創」與「神經監測器」結合執行手術，可大幅降低返喉神經損傷機率，聲音沙啞率能降到1％左右。
醫師說，甲狀腺結節在國內相當普遍，平均每4人有1人患有結節，其中約5至10％屬惡性癌，甲狀腺癌於2015年首次擠進10大癌症排行榜，不能大意，且甲狀腺疾病好發於女性，初期無症狀，可經由超音波發現早期甲狀腺癌，建議民眾定期檢查。
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頸部甲狀腺疾病傳統開刀手術會留下幾公分長傷痕（左圖），經口內視鏡微創手術不會在頸部留下開刀傷痕（右圖是吳女病例）。（圖由台南市立醫院提供）
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台南市立醫院一般外科主治醫師周易韋認為甲狀腺結節或鈣化有轉變癌化的可能性，有此症狀最好手術切除。（記者王俊忠攝）