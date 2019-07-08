每4人有1人甲狀腺結節！ 這種手術可避免唐老鴨聲音

2019-07-08 19:16

〔記者王俊忠／台南報導〕國人平均每4人有1人患有甲狀腺結節！60歲吳女士發現左側頸部有腫塊，懷疑是甲狀腺病灶求診，超音波檢查出左側甲狀腺3公分結節、右側甲狀腺鈣化，疑是惡性腫瘤。經與醫師討論決定以「經口內視鏡微創手術」切除甲狀腺，避免傷及說話神經，不留傷疤也減少傳統手術的疼痛感。醫師提醒，甲狀腺疾病是女多於男，一旦有結節或鈣化，最好儘快手術，避免癌化。

台南市立醫院一般外科醫師周易韋指出，對於甲狀腺疾病的治療，內科有相對應的藥物處理；外科除了傳統開脖子手術外，後來發展出「經口內視鏡微創手術」，結合腹腔鏡手術原理，從嘴巴內開小傷口移除甲狀腺病灶，只需每天用漱口水清潔2次，保持傷口乾淨，傷口縫合線會被身體組織吸收。

以患者吳女為例，周醫師表示，吳女術後疼痛感低、住院2天出院，沒有傳統開脖子手術留下巨大疤痕、影響美觀的問題，只需持續追蹤及服用甲狀腺激素。吳女切除的甲狀腺組織經化驗確定沒有癌細胞，但事實上，甲狀腺鈣化後約3、4成有癌化機率，手術切除有必要性。

此外，甲狀腺開脖子手術可能損傷返喉神經，周易韋說，返喉神經是掌管人說話的神經，若受損、聲音會變得沙啞，有可能出現「唐老鴨」音。採「經口內視鏡微創」與「神經監測器」結合執行手術，可大幅降低返喉神經損傷機率，聲音沙啞率能降到1％左右。

醫師說，甲狀腺結節在國內相當普遍，平均每4人有1人患有結節，其中約5至10％屬惡性癌，甲狀腺癌於2015年首次擠進10大癌症排行榜，不能大意，且甲狀腺疾病好發於女性，初期無症狀，可經由超音波發現早期甲狀腺癌，建議民眾定期檢查。

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