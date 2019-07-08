台中購物節有這家銀行助陣！ ATM免費宣傳還送優惠

2019-07-08 18:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中購物節將於10日開跑，中國信託今日宣布全力支持活動，不僅在全國5800台ATM免費宣傳，民眾使用ATM還可獲得酷碰券，可以得到鼎王麻辣鍋、楓康超市等知名店家購物優惠。

台中市政府經發局、運動局與中國信託召開記者會，中國信託個金營運總處台中區域中心副總經理張志豐表示，中國信託1979年在台中市設立分行，今年剛好滿40週年，適逢市府舉辦首屆台中購物節，為了替台灣拚經濟，全國5800台ATM將顯示購物節訊息，據統計，每月共有700萬人使用該行ATM，使用次數合計達3000萬次，廣告效益極大。

另外，中國信託與鼎王麻辣鍋、楓康超市、赤鬼牛排、佐賀野仁及車寶貝等約10家知名店家合作，民眾使用ATM可獲得酷碰券，持券到店家消費可享優惠，例如鼎王麻辣鍋梅花豬肉買1送1、楓康超市咖啡買1送1等。中信兄弟棒球隊也會在每一場洲際棒球場主場播放購物節宣傳訊息，購買周邊商品還能參加購物節抽獎活動。

經發局長高禩翔也宣布，台中購物節推出「早鳥」優惠，9日中午12時前下載購物節APP並註冊成功，有機會入住價值30萬元的台中林酒店國王行宮及抽中任天堂switch，10日開跑當日，不限金額消費，可抽1年份的霧峰農會友善米，以上獎項都將在13日晚上在市民廣場抽出。

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