又見落雨松新祕境 就在這兒……

2019-07-08 16:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕繼虎尾青埔落羽松後，虎尾堀頭里又被發現一處落雨松新祕境，面積0.2公頃、多達500株的落雨松，成為雲林縣落雨松新祕境，成為社區參觀熱點，堀頭里長李萬壽歡迎大家來「七逃」。

民眾行經虎尾堀頭里社區，會發現一大片的落羽松，隨著季節轉換由原本的翠綠轉變為迷人的橙紅，猶如為大地添上新衣，尤其該處落雨松由社區經營完全開放，吸引遊客瘋狂打卡。

虎尾堀頭里長李萬壽表示，該處土地是由里民陳國輝無償提供社區種植落雨松，至今已有6年展現成果，並在今年6月開放參觀，一片翠綠美不勝收，讓人有如置身在仙境，成為堀頭社區的參觀熱點。

李萬壽說，堀頭里居民不到1000人，不乏中高齡者，屬於老舊社區，居民以務農為主，雖然社區裡偶而可見蓋了新的豪宅，但因為外移到都市謀生的人口不少，留下來的空屋處處可見雜草叢生、傾圯頹敗的外觀。

為了改變社區髒亂、落後景象，李萬壽帶領社區居民爭取社區營造，環保資源綠美化，舉辦社區活動，更重視老人福利，照顧獨居老人、中低收入戶及貧苦的弱勢家庭，讓社區逐漸改變，不僅打造古亭畚特色，如今再增落雨松新祕境，吸引外地社區爭相參訪觀摩。

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