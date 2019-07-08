台東太麻里今飆39.5度 全台最高溫

2019-07-08 15:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕受西南風沉降影響，今天台東太麻里飆出39.5度高溫，是今天全台最高溫。中央氣象局表示，週四以前，全台持續受到西南風吹拂影響，白天高溫都有34、35度以上，花東縱谷、台東大武及大台北地區位於背風側，則要留意有36度以上高溫發生；各地紫外線指數都有過量級到危險級，提醒民眾要特別注意防曬。

氣象局稍早已針對台東縣發布橙色燈號，提醒有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。另，台北市、新北市，苗栗縣為黃色燈號，也要留意36度以上高溫發生。

氣象局預報員張承傳表示，明天的天氣跟今天很類似，台灣附近水氣較少，降雨主要集中南部地區，中部地區降雨較為局部，午後雷陣雨雨勢會比較明顯，北部及東半部地區以多雲到晴為主，東北部和其他山區則有局部午後雷陣雨。

張承傳說，週三、週四伴隨西南風的水氣增加，大氣環境不穩定，南台灣地區會有短暫陣雨，且有大雨發生趨勢，中部地區降雨範圍也會擴大，有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部地區午後雷陣雨範圍擴及平地，不排除有大雨發生機率。

週五太平洋高壓往台灣靠近，附近水氣減少，中南部的降雨空檔增加，雨勢也有減緩趨勢，其他地區以午後雷陣雨為主

氣象局預估，週六以後，太平洋高壓勢力越來越強，各地午後雷陣雨將限縮在山區。

氣象局：未來一週大台北、東半部留意36度以上高溫

氣溫方面，未來一週各地都是高溫炎熱的天氣型態，中部以北地區大致為34、35度、大台北地區上看36度，南部有降雨關係，高溫僅32、33度。週三以前花東縱谷、台東大武有焚風發生機率，有36度以上高溫發生機會。

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