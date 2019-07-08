宜市鬧區驚見狗狗被丟包追著主人跑 網友揪心：太過分！

2019-07-08 15:34

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭市鬧區昨晚驚傳有狗狗被丟包；簡姓民眾當晚行經宜蘭市新月廣場附近時，前方轎車駕駛竟開門將狗兒丟下，無助的狗狗一時驚慌無助，還跟在車主人後面跑；整個過程被簡姓民眾行車紀錄器拍下，網友看得不捨大罵狗主人「太過分！」宜蘭縣動植物防疫所說，若惡意遺棄，最高可開罰15萬元罰緩。

7日晚間8時許，簡姓民眾駕車行經中山路與光復路交叉路口，正當停等紅綠燈時，前方黑色轎車車門突然打開，車上狗兒隨即跳下車，未料車主人見狗狗下車後，隨即關上門，等綠燈一亮就馬上開車烙跑。

疑似被車主遺棄的狗狗，一時不知所措，跟在主人轎車後方追跑，但隨車速加快，狗狗只能在後方遠望主人離去。

整個丟包過程，都被後方簡姓民眾行車紀錄器拍下，他事後將影片貼上網路，引起網友公憤，留言超過500則、分享突破千次。

有網友不捨留言「我要哭了啦」、「心痛，希望主人能良心發現尋回他」；也有人大罵狗主人「太誇張」、「怎麼會這麼狠心」。

宜蘭縣動植物防疫所獲報後，也隨即依照行車紀錄器畫面，連繫車主說明；動防所股長劉必揚說，車主行為已違反「動物保護法」，可依照該法開罰3萬至15萬元罰緩，因違法事實明確，會依法開單告發。

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