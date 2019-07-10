扒手森77片》暑假安心旅遊去 「防盜」大補帖底家啦！

2019-07-10 11:25

〔記者林佳儒／台北報導〕「防火、防盗、防小人」！旅遊旺季到來，不少人都會安排出國，而旅客最害怕的，就是遇到扒手也來參一咖，準備出發旅遊的你，是否準備好防盜措施了呢？

只要善加利用身邊容易取得的「生活小物」，就可以達到防盜效果，比如在袋子拉鍊中間，別上一個「安全別針」防止被輕易拉開，擁有多年旅遊經驗的機票達人布萊N也分享，可以使用一個「迴紋針」扣在拉鍊與拉鍊之間，增加扒手偷竊的困難度，還有如果擔心錢包被偷，也可以將紙鈔分裝多個「夾鏈帶」，分散在不同地方，幣值大的錢就藏在隱形腰包內。

防止有心人士伸出第三隻手，也可以考慮市面上的防盜產品，像是防盜包、防盜警報器、攜帶型門鎖等等，除此之外，隨著科技愈來愈發達，還要預防「科技小偷」側錄皮包內的信用卡，民眾其實可以使用烤肉常用的「錫箔紙」，將卡片包覆一層就可以達到阻絕效果，如果覺得不美觀，也可以選擇附有RFID（無線射頻辨識）屏蔽布料的錢包，也有同樣的效果。

布萊N提醒旅客，如果在歐洲旅行，像是西班牙的馬德里、義大利羅馬、法國巴黎等等，當地的犯罪都是採取集團行動，布萊N說：「像是在每個列車到站時，關門的時候都會有警示聲，他就會趁要關門的前一刻，立刻把你的包包搶走。」

隨著犯案手法越來越高明，除了有防盜物品的輔助，還是要時時刻刻提高警覺，不想因為東西被偷而壞了興致，那就在旅行前多花一些時間做防盜準備吧！

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