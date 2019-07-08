罷工延誤行程 消基會：赴歐旅客最高可獲600歐元賠償

2019-07-08 14:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮空服員罷工造成逾27萬名旅客行程遭延誤，根據消基會統計，近7天內已接到180多件投訴，最嚴重甚至歷經48小時才從歐洲返台。消基會表示，罷工並非不可抗力事由，團體旅客可依國外旅遊契約向旅行社或航空公司求償，散客依長榮規定可求償最高250美金（約新台幣7863元），但恐怕不足以彌補實際損失，因此建議旅客，若搭乘歐盟國家出發班機，依規定延遲2小時以上最高可獲600歐元（約新台幣21312元）的賠償金。

消基會董事游開雄表示，這次接到的投訴大多屬於旅行團被取消、滯留國外被簽轉，造成時間及金錢上的浪費，旅客不知道該如何向旅行社及航空業者求償，甚至有旅客花了48小時才從歐洲轉機返台，政府應該重視消費者受到的損害，尤其是還有一群未發聲的消費者。

消基會觀察，這次罷工事件，絕大多數消費者都可以跟旅行社或航空公司求償。在團體旅客方面，行政院消保處已將罷工定調為非不可抗力事由，可依「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，向旅行社求償，不過最終賠償責任仍在航空公司身上。

消基會也提醒，應記載及不得記載事項可依行前取消時間，賠償一定比例金額，若消費者能檢附具體事證，且在法律上與罷工有因果關係，則可依實際單據金額求償。散客只要買到罷工期間機票大概都可以請求賠償，依長榮規範，每人最高賠償250美元，但比起旅客實際損失恐怕不夠。

游開雄表示，歐盟規範EU261也指出，若消費者搭乘從歐盟國家出發的班機（含轉機）或搭乘歐盟內航空公司執飛，前往歐盟國家班機，遇上罷工事件皆可向航空業者求償。賠償規範依飛行距離及延誤時間可獲得250到600歐元不等。消基會也查出，長榮航空包括阿姆斯特丹、巴黎、倫敦及維也納部分班機都符合上述賠償條件。

消基會最後呼籲，消費者是此次事件中最無辜的一群，航空公司及旅行業者應針對不同旅客類型，在賠償機制上提出檢討方式，讓消費者獲得合理賠償。

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