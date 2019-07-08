獲贈高鐵愛心車票 聖方濟兒少街舞快閃表演致謝

2019-07-08 14:08

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣關西鎮天主教聖方濟兒少中心的青少年，今早在高鐵新竹站跳街舞快閃表演，感謝高鐵公司贊助30張愛心車票，讓他們得以搭乘高鐵前往高雄一遊，拓展生活體驗，為他們留下美好的暑假回憶。

天主教聖方濟兒少中心的院生大多來自高風險家庭，或因家庭發生重大變故，而無法繼續留在原生家庭生活。主任楊淨雅表示，感謝高鐵公司贊助愛心車票，讓孩子們得以離開熟悉的北部環境，進行一趟暑期高雄文化知性之旅，認識台灣南部不一樣的文化，感受社會濃濃的溫暖與善意。

高鐵新竹站站長邱奕貴今早代表高鐵公司，致贈院生們新竹往返左營的車票共30張，院方回贈感謝狀。

聖方濟的青少年得知要搭高鐵跟大家一起出去玩，非常期待！為了感謝高鐵慷慨贈票，特地排練舞蹈，今早以街舞快閃表演的方式，來回饋該公司對社會弱勢兒少的關懷。

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