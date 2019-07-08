台南消防之父宅傳怪手進駐 文資處緊急啟動暫定古蹟

2019-07-08 14:13

［記者劉婉君／台南報導］日治時期原「台南消防之父」住吉秀松宅邸，傳出有怪手機具進駐，台南市文資處今天上午前往現勘，認定潛在文資有急迫危險發生的可能，立即緊急啟動暫定古蹟保全程序，並請轄區警力協助加強巡邏。

文資處表示，原住吉秀松宅邸為私有建物，近來因產權爭訟引發拆除議題，上週獲悉訊息後即已主動聯繫法院，要求暫緩強制執行，未料昨天傍晚又接獲民眾通報有怪手進駐，因此今天上午至現場，看見宅邸庭院內有一部怪手，並另有一部鏟裝機進入，確認屋主有拆除動機後，有立即處置的必要，因此在現勘後逕列為暫定古蹟，並告知在場人員，要求立即停止工程行為。

文資處指出，原住吉秀松宅邸為典型日式木造建築，整體建物形制外貌仍保存完整，留有屋頂鬼瓦裝飾、雨淋板、日式拉門等特徵，屋舍外觀保存狀況堪稱良好，初步評估認定具有文化資產價值，而根據調查資料顯示，該處宅邸庭院曾建有私人神社，可能殘存相關遺構或文物。

文資處強調，暫定古蹟視同古蹟，所有人、使用人或管理人應進行管理維護，如有拆除毀損等事宜必將依法開罰，呼籲切勿以身試法。

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