全力發展電競 新北電競季暑假開跑

2019-07-08 13:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府於今天宣布「2019新北電競季」開跑，跨局處舉辦電境活動，由7月16日「城市盃校園電子競技邀請賽」打頭陣，接著有「六都電競爭霸戰-新北市決賽」、「英雄聯盟、傳說對決全國青少年南北電競賽」等賽，而實況主體驗營等暑期活動陸續開放報名。

新北市副市長吳明機表示，全球電競產值將於2020年達到14.88億美元，發展潛力不容小覷。新北市有感電競產業對人才需求迫切，率先全國成立「新北電競基地」，並於今年度擴大辦理包含「電競專業科目」、「賽事企劃」及「節目製播」三大學程的電競產業專班，培育超過300人次電競產業專才。

新北經發局表示，暑期電競實況主體驗營將於7月27日、28日登場，7月12日於新北市立圖書館官網開放報名；而新北青少年盃「極速領域」電競決賽8月17舉行，7月26日於新北市圖官網開放報名。

另外，7月20日在新北市立圖書館演藝廳播放「我在快打求旋風」電競紀錄片，而7月20日也有2019英雄聯盟、傳說對決全國電競總決賽；8月25日祖父母節當天則邀民眾攜老扶幼至青少年圖書館電競館體驗電競活動，不用事先報名。

經發局表示，後續將與中華民國電子競技運動協會合作，開設電競產業人才認證班，預計未來4年內將培育電競產業人才達3000人、擴大市民參與電競活動達400萬人次，也積極爭取2021年於新北主辦的全國運動會，將電競競賽項目。

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