苗栗兩廢校陸橋拆除 台13甲改善工程拚9月底完工

2019-07-08 12:47

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台13甲線苗栗縣造橋隧道至北勢大橋截彎取直、拓寬工程正進入最後一哩路，公路總局連3天拆除已廢校的豐湖、富田國小前人行陸橋，屆時將規劃改道及部分路段間歇性管制通行；後續還須進行高鐵橋下道路降挖工程、彼岸橋穿管、鋪路等，預計總工程最快將於9月底完工，還給用路人安全通行環境。

台13甲線為苗栗重要南北幹道，過往因造橋段多彎道易造成車禍事故，自2012年起苗栗縣政府、公路總局進行道路截彎取直、拓寬工程，從造橋隧道至北勢大橋共六公里長，分北、中、南3段施工，目前剩南段的大衛營至北勢大橋路段尚未完工。

公路總局苗栗段長陳禎康表示，由於該路段附近多民宅，加上配合電桿移除、電纜地下化、管線遷移等作業，增加施工難度，近期又逢連日大雨，導致作業無法進行，以致工程略為順延，預計最快9月底可讓全線暢通。

而2014年陸續廢校的豐湖、富田國小前人行通學陸橋早已廢棄無人使用，為配合道路拓寬，公路總局於6日晚間10點起至7日早上5點、7日晚間10點至8日早上5點進行拆除作業，豐湖國小前路段將採階段式管制通行，富田國小前路段則依現場指揮改道新港三路、高鐵五路、新東路車道。

陳禎康說，後續還尚須進行高鐵橋下400公尺長路段降挖1.2公尺工程、並配合管線遷移，而彼岸橋主體工程已完成，但尚等管線穿線及鋪設AC路面、移除電桿等，將加速趕工，盡快提供安全、舒適的用路品質。

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