民團查青年外漂嚴重 學者籲無償替青年加薪1萬

2019-07-08 12:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕草根影響力文教基金會今公布民調，分析民眾對青年出國就學及就業的印象，以及家中「外漂」數據，粗估每10人有1人在海外，逾5成認為外漂嚴重，學者呼籲，外漂原因在於台灣低薪，應學美國現正熱議的UBI政策（無條件基本收入），提供在台青年每月1萬元，以激進方式解套。

草根影響力調查研究召集人、空中大學教授陳松柏表示，國人赴海外、求學人數不斷攀升，教育部統計去年海外留學生已增至6萬7688人、主計總處統計前年海外工作者達73萬6千人左右，顯示青年人才正快速流失，委託醒吾科技大學民調，收集1213份有效問卷，調查青年外漂議題。

民調顯示，國人每10人有1人在海外就學或就業，其中有50.53％不認同台灣教育品質，外漂地區以美加26.32％最多，其次中國及港澳22.37％次之，但外漂從事服務業有40.6％，並有55.72％及52.78％分別認為青年外漂就學及就業嚴重，呼籲政府應重視問題、提出因應對策。

世新大學客座教授彭懷恩舉例，就學外漂主因是國內大學缺乏競爭，有資源的家庭才把孩子送出國；就業外漂則是國內低薪，舉自己兒子為例，美國留學回台後仍僅月薪4萬元，3年後被中國開2倍薪資挖角。

彭懷恩疾呼，解決之道可採激進作風，仿國外熱議的UBI政策，提供低薪青年每月基本收入，如給18到30歲的年輕人每月1萬元，減輕其學貸、孝親費等壓力，才能讓青年有未來，籲目前檯面上的總統候選人可好好思考。

中華經濟研究院副院長王健全則說，如今大學學歷嚴重貶值，畢業生湧入服務業，但服務業中僅10％可高薪，延伸青年低薪問題，籲台灣應產業升級，並將10兆超額儲蓄、22兆保險資金等活化，讓服務業活化等，可發展國際醫療、雙語教育、金融理財等，打通創新制度，年輕人才有機會。

國家政策研究基金會高級助理研究員曾志超分析，台灣人才外流嚴重，2005年僅34萬人，到2017年暴增一倍達6、70萬人，其中大專外流佔7成4比例，也僅66.8％高薪、優秀人才在海外停留超過180天，但國內因應之道卻是大量引進外籍勞工，如今加上烙跑外勞，已超過77.5萬人，憂心帶來不良影響。

yes123求職網公關副理楊宗斌認為，學歷貶值也讓企業用人只看國立大學，畢業生學用落差則高達6成7，而青年失業率從金融海嘯後就高達11至12％，籲青年應提升語言、數位能力。

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