醫病》每天10多片夜用衛生棉 子宮肌腺症復發致經血爆量

2019-07-08 12:20

〔記者林惠琴／台北報導〕35歲的家庭主婦郁婷（化名），2年前經痛就醫檢查，確診「子宮肌腺症」，服藥後，症狀已獲改善就擅自停藥，也不再追蹤，結果3個月前經血爆量，每天用掉10多片夜用衛生棉，並伴隨嚴重經痛、無法走路，更在廚房煮飯時因疼痛難耐而不慎打翻油鍋，嚇得她趕緊回診。

台北榮總婦女醫學部主治醫師洪煥程表示，子宮內膜異位症是女性常見疾病，主要是經血逆流至卵巢、輸卵管或骨盆腔等部位，跑到卵巢為「巧克力囊腫」，在子宮肌肉層內則為「子宮肌腺症」，而逆流經血堆積會導致局部發炎及沾黏，造成患者出現經痛、性交痛、經血過多及不孕等症狀，嚴重影響生活品質。

洪煥程指出，大多數患者會因疼痛症狀而來求診，以緩解為治療目標，但只要月經持續來潮，子宮內膜異位症就不會消失，若自行停藥或手術後未搭配長期藥物治療，2年內復發率更達到2成以上。

不過，洪煥程說明，在治療用藥上，傳統的雄性素及停經針劑藥物容易產生雄性化或更年期症狀等副作用，不建議服用超過6個月；另有新型口服黃體素則是副作用相對較少。

洪煥程提醒，若出現經痛、性交痛、骨盆腔疼痛、經血過多問題，建議及早就醫、釐清病況；正在用藥進行長期治療者，也應每3個月回診追蹤1次，千萬不要因症狀減輕就中斷服藥。

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