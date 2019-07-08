天天玩手機 國二生確診視網膜剝離

2019-07-08 11:47

〔記者林惠琴／台北報導〕國中二年級的李同學，從國小二年級起近視，現在已達到625度，近2、3年每天眼睛黏手機至少1個半小時，躲在被窩裡也照玩手機，結果日前發現眼睛模糊、看東西不規則，就醫檢查竟然確診左眼視網膜剝離、右眼視網膜裂孔，須經手術治療而無法參加期末考，所幸已獲控制。

幼兒園大班近視盛行率9% 小一攀升到19.8%

衛福部國健署婦幼健康組長林宜靜表示，根據2017年「兒童青少年視力監測調查」，幼兒園大班近視盛行率9%，小一學童攀升到19.8%，等於每10人就有2人近視，到小二倍增至38.7%，到小六達到70.6%，國三更是89.3%。

林宜靜指出，進一步檢視學童高度近視率，目前高度近視定義為500度以上，小六約10.3%、國三28%、高三35.7%。

高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌強調，近視是一種病，國外研究已證實，若近視300度以上，視網膜剝離風險增加10倍；近視500度以上，更是40倍以上，因此不可輕忽。

每週從事戶外活動11至14小時 有效下降近視率55%

吳佩昌指出，從國健署的研究已發現，每週從事戶外活動11至14小時，可有效下降近視率55%；國外研究也發現，每週多1小時戶外活動，減少2%近視風險。主要是戶外光線刺激視網膜，會促成人體生成多巴胺，多巴胺會阻止眼球橫向拉長，進而預防近視發生。

中華民國眼科醫學會秘書長蔡傑智強調，寒暑假雖然不用上課，但學童可能使用3C的時間增加，因此是近視度數增加的高峰，有些人經過一個寒假或暑假就提高100度，提醒家長注意為孩子安排其他活動，以減少他們花在電腦或手機的時間，但戶外活動最好在早上10前、下午4點後，並且要記得戴帽子或太陽眼鏡，避免紫外線傷害眼睛。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法