好熱！氣象局最新高溫資訊 台北市體感溫度恐破42度

2019-07-08 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局發布今日（8日）高溫資訊，臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；臺北市、新北市，基隆市，桃園市為黃色燈號。提醒民眾出門要多加注意防曬工作，避免在戶外活動。

中央氣象局10點11分發布今日高溫資訊，受西南風沉降影響，臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；臺北市、新北市，基隆市，桃園市為黃色燈號，有36度以上的高溫。

截至11點的觀測資料，台北市氣溫34.4度，新北市34.6度。上午9點20分，台東縣太麻里已出現39.5度的超高溫，花蓮縣富源11點氣溫也高達36.5度，台北市、苗栗縣也一度達到35度。

氣象局也指出，未來幾天氣溫仍會持續增加，8、9日兩天受太平洋高壓增強影響，北台灣氣溫會再升高，台北市體感溫度恐有機會高達42度，加上熱對流旺盛，恐有瞬間暴雨的機率。

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