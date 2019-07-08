南市籌設農業資源循環利用研究中心 4選址3反對

2019-07-08 10:36

〔記者楊金城／台南報導〕農委會為解決迫在眉睫的畜禽廢棄物（糞便）處理問題，研議在台南市設置農業資源循環利用研究中心，選址地點在白河、六甲、安定和新營區的台糖土地，市議員張世賢、劉米山、白河崁頭里、河東里民今天表達堅決反對立場，資源中心離社區只有一條馬路之隔，拒絕農業資源中心設在台糖崁頭農場。

農委會強調政府再不協助處理畜禽廢棄物，畜禽產業很難永續經營。並與養豬、酪農、養雞業者成立台南市推動委員會。

但4個選址地點，除安定外，其它3個地點都遭地方民眾反對。

白河區議員張世賢今天和白河崁頭里長陳惠君、白河農會理事長吳清泉和社區居民，到台南市農業局向局長李朝塘遞交反對設立農業資源中心的聯署書。議員劉米山明天也要與河東、崁頭里民將到農場表達反對立場。

張世賢、陳惠君批評說，農委會、農業局、台糖約3週前會勘，就叫地方簽名，「偷天換日」就要通過實在鴨霸。張世賢說，農業局以後也不要再來開說明會，地方就是反對設立。

張世賢說，資源中心離住家只有一線之隔，居民擔憂臭味，堅決反對。

農業局長李朝塘說，市長黃偉哲要求資源中心設立要零臭味、零汙染、不能與民意衝突，會將地方意見反應給農委會，白河地點要通過，看來卡關機會高。

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