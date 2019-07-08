台南助學20人上國立大學 新學期助學金需1575萬元

2019-07-08 10:19

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣世界展望會長期投入國內弱勢兒童關懷工作，全台幫助近5萬名貧童健康成長、順利上學，而台南地區則資助2524名兒童及青少年，今年台南有20人上國立大學，其中，1名受資助14年的同學也順利考取國立大學，十分開心。不過，工作人員也開始煩惱籌措新學期助學金，需求高達1575萬元。

世界展望會南區辦事處統計，今年台南地區有88人考大學，有20人考上國立大學，包括交通大學、高雄師範大學，而新學期的助學金需求高達1575萬元，是一筆龐大的經費。

今年1名受資助14年的同學小庭，也順利考取國立大學。「老師、老師！我考上國立大學了！」在電話裡以雀躍不已的語氣，向社工老師報喜訊，歡樂的氣氛充滿整個辦公室。

展望會表示，小庭5歲時因家庭經濟情況不佳而成為台灣世界展望會的關懷對象。身為老大的小庭，從小就十分貼心懂事，透過每學期助學金的扶助穩定升學，學科成績優異，體育成績更是亮眼，今年順利考上國立大學的體育系。她期許能成為一個優秀的運動員，為家人爭光。

展望會南區辦事處邀請民眾每個月定期捐款1000元支持助學行動、或每個月定期捐款2000元資助一名國內兒童，讓兒童的未來不因貧窮而受到限制。愛心專線：（06）221-5800。

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