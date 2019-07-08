今各地悶熱台北花東上看36度 中南部零星降雨

2019-07-08 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日天氣與昨天類似，仍受西南風影響，南部仍會有斷續降雨，中部地區也會有零星雨，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，今日各地悶熱，即便是清晨氣溫也有26至28度，白天高溫普遍在32度以上，花東縱谷、台東南側及大台北地區仍然容易出現36度以上高溫，紫外線指數易達過量至危險級，外出請注意防曬並多補充水份。

空氣品質部分，今日空氣品質普遍較佳；北部空品區位於下風處，晚間風速較弱，局部地區可能達普通等級；中部及雲嘉南沿海地區，白天由於風速較強，可能出現地表揚塵現象影響空氣品質，影響程度視降雨而有所變化；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及離島地區以「良好」等級為主。

未來天氣方面，週二至週四（9日至11日）西南風影響，週二水氣較少，降雨範圍較侷限在南部，東北部地區及各地山區午後亦有小範圍雷陣雨，週三、週四水氣增多，中南部地區易有斷斷續續的降雨，並有局部大雨發生的機率，隨著大氣環境轉趨不穩定，午後雷陣雨的範圍會擴大，平地也可能受到影響，須留意午後短時強降雨。

週五至下週日（12日至14日）風向仍是西南風，但強度稍微減弱，南部地區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星陣雨，中午過後在各地山區及近山區有局部雷陣雨。

未來一週氣溫都偏高，即便在清晨氣溫也有26至28度，白天高溫都在32度以上，尤其花東縱谷、台東南側及大台北地區更容易出現35、36度以上高溫，紫外線指數亦偏高，外出請注意防曬並多補充水份。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 28 ~ 35 28 ~ 32 27 ~ 33

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