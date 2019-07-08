限塑不怕！甘蔗吸管獲環保認證 稻殼、綠茶吸管開發完成

2019-07-08 00:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年以甘蔗吸管、今年以咖啡渣杯蓋和吸管，在法國蒙佩里耶雷平發明展拿到金牌獎，黃千鐘和其團隊將農業廢材中的纖維再利用技術，又為台灣農業廢材的稻殼、茶葉屑研製成吸管，葡萄渣桌椅也將開發完成，未來生活用品材質更環保，也更有無限可能。

設在中興新村中創園區的鉅田潔淨技術公司，由黃千鐘帶領幾名年輕人以植物纖維進行研發，去年以甘蔗渣製成的吸管，獲法國蒙佩里耶雷平發明展的金牌，而從參展前即請國際測試檢驗機構進行生物可分解測試，再向我國環保署及德國申請標章和認證，終於在6月底收到台灣環保標章，及德國DIN CERTCO認證，本月起在限塑的歐洲各國和台灣都可使用該吸管。

黃千鐘團隊將農業廢材纖維再利用的技術，法國里昂市政府邀請設公司，台灣或國外也陸續有農民或廠商請求協助讓這些廢材再利用，包括：稻殼、茶葉屑、葡萄渣、香茅製造精油後的殘渣、檜木屑…等。

黃千鐘表示，團隊已研發並開始生產稻殼吸管和綠茶吸管，另外接受法國酒莊和農民要求研發的葡萄渣課桌椅等產品，近幾個月使用台灣葡萄渣當材料研發，也即將開發完成。

黃千鐘表示，根據資料顯示台灣一年可產生300萬噸的稻殼，若能再利用就能減少廢棄物量，未來若訂購量大，稻殼的利用數量即會一直增加。

至於綠茶吸管是利用名間鄉製茶後的茶葉屑，或揀出的茶枝來當材料，兩種吸管都是生物可分解材質。

甘蔗吸管目前已銷至多個國家，包括：日本、韓國、香港、澳門、馬來西亞、美國、澳洲、荷蘭、法國、紐西蘭、新加坡、加拿大、美國、杜拜、模里西斯、緬甸、越南、菲律賓等國。

用稻殼和茶葉屑研製的稻殼吸管（左）和綠茶吸管（右）。（記者陳鳳麗攝）

黃千鐘（左）和團隊研製的咖啡渣杯蓋和吸管，今年再度獲法國發明展金牌獎。（記者陳鳳麗攝）

甘蔗吸管已獲台灣環保標章。（記者陳鳳麗攝）

甘蔗吸管獲德國DIN CERTCO生物可分解認證。（記者陳鳳麗攝）

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