老婦牙齒不好硬吞 6cmX2.5cm大肉片卡食道

2019-07-07 23:25

〔記者方志賢／高雄報導〕一名68歲老婦，因牙齒功能不好，吃東西常狼吞虎嚥，日前吞下食物後，就出現吞嚥困難及胸痛，就醫檢查發現一塊6公分乘2.5公分大肉片卡在食道，醫師提醒，食物卡在食道要盡速就醫，尤其魚刺、骨頭等尖銳物，處置不當可能造成食道潰爛、穿孔等致命危險。

健仁醫院腸胃肝膽科醫師黃瑩如表示，這名婦人個性急躁，吃東西經常囫圇吞棗，曾因吞嚥問題就醫，日前進食後感覺有食物卡在食道，到醫院接受胃鏡檢查，發現食道下半段有食物阻塞，經她使用組織夾，從距離門牙35公分的食道夾出6公分乘2.5公分大肉片，肉片完全沒有嚼碎的痕跡。

黃瑩如指出，患者牙齒功能不好，肉片是完整卡在食道裡，研判應該沒有把肉片咬碎，可能咬沒幾口就吞下去而卡在食道，因為肉片沒有完全阻塞食道，還可以喝水、喝湯，拖了2天才就醫。

黃瑩如說，有些民眾誤食魚刺、骨頭等尖銳異物，會喝湯、吞飯試圖把異物吞下胃，但原本僅卡在咽喉的異物，沒有吞下去反而卡在更深的食道，甚至刮傷食道或掉入氣管釀成危險。

黃瑩如提醒，許多老年人神經功能退化或糖尿病、中風患者也常有有吞嚥功能問題，咀嚼食物前要事先切成小塊，若沒有牙齒就應修補好牙齒或戴牙套，咀嚼食物時一定要細嚼慢嚥，才能減少卡異物的風險。

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