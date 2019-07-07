關西市區電纜線地下化工程延宕半年 近期復工

2019-07-07 23:13

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣關西鎮公所獲中央補助近2億元，針對市區7條道路進行電纜線地下化工程。鎮長劉德樑表示，去年底開工後，卡在台電作業，延至這個月才從中豐路二段開始陸續復工；他已要求施工廠商加強安全警示，也會分段施作，並督促廠商趕在明年農曆年前完工，敬請民眾多多包涵及配合。

劉德樑表示，因應民怨馬路上空電線密布、垂掛，破壞景觀更影響交通，公所向內政部營建署提案爭取補助，辦理電纜線地下化工程，7條道路計3件工程總工程費將近2億元，但去年12月底開工後，由於台電設備遷移等相關作業延宕，直到本月才復工。

其中，連接台3線的中豐路二段線路下地工程本月1日由台電配合復工，採取夜間施工，假日不施工，其他道路也將陸續復工。但有鄉親抱怨，市區道路多僅雙向道，路幅不寬，尖峰時段車潮多，部分幹道的客運、工程車等大型車輛行駛頻繁，但施工路段僅擺放安全錐，安全措施仍嫌不足。

前里長詹勳鴻還說，工程從深夜到做天亮，鄉下地方夜深人靜，施工產生巨大噪音，擾人清夢；他認為白天或夜間施工各有利弊，建議公所依不同路段，參考當地民意多方權衡。他建議在施工路段前方加強預告，工區地面除覆蓋鐵板，也可加蓋如橡膠墊等靜音設施，以免車輛行經製作聲響。

對此，劉德樑強調，將協調施工廠商，重要幹道一定要避開上、下班及上、放學的尖峰時段，且分段施作，將交通影響降到最低，同時也會要求廠商加強警示標誌等措施。

關西鎮公所建設課表示，電纜線下地工程包括正義路、中山路（含中山東路）、北平路、明德路、育賢街、大德街及中豐路二段等7條道路，規劃共溝讓線路下地，中豐路二段另規劃自行車道。

劉德樑說，公所將利用各種場合廣為宣導，敬請鄉親留意行車安全；工期從7月起到2020年2月，他將督促廠商儘量趕在明年農曆年前完工。完工後，市區道路整體景觀和交通安全將大幅改善，施工期間敬請民眾配合並留意行車安全。

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